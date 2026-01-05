SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Axis Trend Grid Signal
Yeoh Kian Hui

Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 82%
CMCMarkets1-Global
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 438
Transacciones Rentables:
1 391 (96.73%)
Transacciones Irrentables:
47 (3.27%)
Mejor transacción:
235.06 USD
Peor transacción:
-312.96 USD
Beneficio Bruto:
44 646.34 USD (2 362 817 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 364.47 USD (58 386 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
948 (30 866.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30 866.77 USD (948)
Ratio de Sharpe:
1.43
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.68%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
127
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
40.24
Transacciones Largas:
1 438 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
18.88
Beneficio Esperado:
29.40 USD
Beneficio medio:
32.10 USD
Pérdidas medias:
-50.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-918.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-918.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.56%
Pronóstico anual:
31.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 050.79 USD (1.52%)
Reducción relativa:
De balance:
1.06% (1 050.79 USD)
De fondos:
9.38% (10 530.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 1044
NDAQ100 394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 32K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 509K
NDAQ100 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +235.06 USD
Peor transacción: -313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 948
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +30 866.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -918.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Global" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Axis Trend Grid Signal
300 USD al mes
82%
0
0
USD
113K
USD
22
100%
1 438
96%
100%
18.88
29.40
USD
9%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.