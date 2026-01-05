- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 379
利益トレード:
1 350 (97.89%)
損失トレード:
29 (2.10%)
ベストトレード:
235.06 USD
最悪のトレード:
-312.96 USD
総利益:
43 146.44 USD (2 306 940 pips)
総損失:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
最大連続の勝ち:
948 (30 866.77 USD)
最大連続利益:
30 866.77 USD (948)
シャープレシオ:
1.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.72%
最近のトレード:
18 分前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
38.97
長いトレード:
1 379 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
19.68
期待されたペイオフ:
29.70 USD
平均利益:
31.96 USD
平均損失:
-75.58 USD
最大連続の負け:
3 (-918.64 USD)
最大連続損失:
-918.64 USD (3)
月間成長:
1.47%
年間予想:
17.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 050.79 USD (1.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.06% (1 050.79 USD)
エクイティによる:
6.60% (8 636.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|1001
|NDAQ100
|378
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|31K
|NDAQ100
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|493K
|NDAQ100
|1.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +235.06 USD
最悪のトレード: -313 USD
最大連続の勝ち: 948
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +30 866.77 USD
最大連続損失: -918.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account.
XAUUSD: 0.08 Lot
NAS100: 0.02 Lot
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
80%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
22
100%
1 379
97%
100%
19.68
29.70
USD
USD
7%
1:100