Yeoh Kian Hui

Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 384
Bénéfice trades:
1 354 (97.83%)
Perte trades:
30 (2.17%)
Meilleure transaction:
235.06 USD
Pire transaction:
-312.96 USD
Bénéfice brut:
43 271.16 USD (2 309 258 pips)
Perte brute:
-2 231.23 USD (52 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
948 (30 866.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30 866.77 USD (948)
Ratio de Sharpe:
1.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.72%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
39.06
Longs trades:
1 384 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
19.39
Rendement attendu:
29.65 USD
Bénéfice moyen:
31.96 USD
Perte moyenne:
-74.37 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-918.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-918.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.54%
Prévision annuelle:
18.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 050.79 USD (1.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.06% (1 050.79 USD)
Par fonds propres:
6.60% (8 636.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 1005
NDAQ100 379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 31K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 494K
NDAQ100 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +235.06 USD
Pire transaction: -313 USD
Gains consécutifs maximales: 948
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +30 866.77 USD
Perte consécutive maximale: -918.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets1-Global" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

Aucun avis
