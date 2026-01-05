- 자본
- 축소
트레이드:
1 419
이익 거래:
1 375 (96.89%)
손실 거래:
44 (3.10%)
최고의 거래:
235.06 USD
최악의 거래:
-312.96 USD
총 수익:
44 131.48 USD (2 342 487 pips)
총 손실:
-2 357.87 USD (54 925 pips)
연속 최대 이익:
948 (30 866.77 USD)
연속 최대 이익:
30 866.77 USD (948)
샤프 비율:
1.44
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.72%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
111
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
39.75
롱(주식매수):
1 419 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
18.72
기대수익:
29.44 USD
평균 이익:
32.10 USD
평균 손실:
-53.59 USD
연속 최대 손실:
3 (-918.64 USD)
연속 최대 손실:
-918.64 USD (3)
월별 성장률:
2.11%
연간 예측:
25.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 050.79 USD (1.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.06% (1 050.79 USD)
자본금별:
6.60% (8 636.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|1032
|NDAQ100
|387
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|32K
|NDAQ100
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|503K
|NDAQ100
|1.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +235.06 USD
최악의 거래: -313 USD
연속 최대 이익: 948
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +30 866.77 USD
연속 최대 손실: -918.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account.
XAUUSD: 0.08 Lot
NAS100: 0.02 Lot
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
81%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
22
100%
1 419
96%
100%
18.71
29.44
USD
USD
7%
1:100