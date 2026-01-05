信号部分
Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
可靠性
22
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 80%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 371
盈利交易:
1 342 (97.88%)
亏损交易:
29 (2.12%)
最好交易:
235.06 USD
最差交易:
-312.96 USD
毛利:
42 834.78 USD (2 302 465 pips)
毛利亏损:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
最大连续赢利:
948 (30 866.77 USD)
最大连续盈利:
30 866.77 USD (948)
夏普比率:
1.47
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.72%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
19 小时
采收率:
38.68
长期交易:
1 371 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
19.54
预期回报:
29.64 USD
平均利润:
31.92 USD
平均损失:
-75.58 USD
最大连续失误:
3 (-918.64 USD)
最大连续亏损:
-918.64 USD (3)
每月增长:
1.23%
年度预测:
14.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 050.79 USD (1.52%)
相对跌幅:
结余:
1.06% (1 050.79 USD)
净值:
6.60% (8 636.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 994
NDAQ100 377
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 31K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 489K
NDAQ100 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +235.06 USD
最差交易: -313 USD
最大连续赢利: 948
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +30 866.77 USD
最大连续亏损: -918.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

