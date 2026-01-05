- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 371
盈利交易:
1 342 (97.88%)
亏损交易:
29 (2.12%)
最好交易:
235.06 USD
最差交易:
-312.96 USD
毛利:
42 834.78 USD (2 302 465 pips)
毛利亏损:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
最大连续赢利:
948 (30 866.77 USD)
最大连续盈利:
30 866.77 USD (948)
夏普比率:
1.47
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.72%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
84
平均持有时间:
19 小时
采收率:
38.68
长期交易:
1 371 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
19.54
预期回报:
29.64 USD
平均利润:
31.92 USD
平均损失:
-75.58 USD
最大连续失误:
3 (-918.64 USD)
最大连续亏损:
-918.64 USD (3)
每月增长:
1.23%
年度预测:
14.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 050.79 USD (1.52%)
相对跌幅:
结余:
1.06% (1 050.79 USD)
净值:
6.60% (8 636.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|994
|NDAQ100
|377
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|31K
|NDAQ100
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|489K
|NDAQ100
|1.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account.
XAUUSD: 0.08 Lot
NAS100: 0.02 Lot
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
80%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
22
100%
1 371
97%
100%
19.54
29.64
USD
USD
7%
1:100