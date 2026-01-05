- Crescimento
Negociações:
1 377
Negociações com lucro:
1 348 (97.89%)
Negociações com perda:
29 (2.11%)
Melhor negociação:
235.06 USD
Pior negociação:
-312.96 USD
Lucro bruto:
43 098.62 USD (2 305 760 pips)
Perda bruta:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
948 (30 866.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30 866.77 USD (948)
Índice de Sharpe:
1.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.72%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
38.93
Negociações longas:
1 377 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
19.66
Valor esperado:
29.71 USD
Lucro médio:
31.97 USD
Perda média:
-75.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-918.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-918.64 USD (3)
Crescimento mensal:
1.44%
Previsão anual:
17.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 050.79 USD (1.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (1 050.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.60% (8 636.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|1000
|NDAQ100
|377
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|31K
|NDAQ100
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|493K
|NDAQ100
|1.9M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Melhor negociação: +235.06 USD
Pior negociação: -313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 948
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30 866.77 USD
Máxima perda consecutiva: -918.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account.
XAUUSD: 0.08 Lot
NAS100: 0.02 Lot
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
80%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
22
100%
1 377
97%
100%
19.66
29.71
USD
USD
7%
1:100