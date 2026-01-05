SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Axis Trend Grid Signal
Yeoh Kian Hui

Axis Trend Grid Signal

Yeoh Kian Hui
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 80%
CMCMarkets1-Global
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 377
Negociações com lucro:
1 348 (97.89%)
Negociações com perda:
29 (2.11%)
Melhor negociação:
235.06 USD
Pior negociação:
-312.96 USD
Lucro bruto:
43 098.62 USD (2 305 760 pips)
Perda bruta:
-2 191.95 USD (52 068 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
948 (30 866.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30 866.77 USD (948)
Índice de Sharpe:
1.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.72%
Último negócio:
23 minutos atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
38.93
Negociações longas:
1 377 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
19.66
Valor esperado:
29.71 USD
Lucro médio:
31.97 USD
Perda média:
-75.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-918.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-918.64 USD (3)
Crescimento mensal:
1.44%
Previsão anual:
17.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 050.79 USD (1.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (1 050.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.60% (8 636.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 1000
NDAQ100 377
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 31K
NDAQ100 10K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 493K
NDAQ100 1.9M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +235.06 USD
Pior negociação: -313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 948
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +30 866.77 USD
Máxima perda consecutiva: -918.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Signal for the Axis Trend Grid EA on CMC Markets Standard Account. 

XAUUSD: 0.08 Lot

NAS100: 0.02 Lot

Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Axis Trend Grid Signal
300 USD por mês
80%
0
0
USD
131K
USD
22
100%
1 377
97%
100%
19.66
29.71
USD
7%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.