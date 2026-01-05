- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
36.49 USD
En kötü işlem:
-8.94 USD
Brüt kâr:
89.02 USD (3 786 pips)
Brüt zarar:
-26.41 USD (847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.49 USD (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
16.61%
Maks. mevduat yükü:
50.41%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
3.37
Beklenen getiri:
4.47 USD
Ortalama kâr:
11.13 USD
Ortalama zarar:
-4.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.75 USD (4)
Aylık büyüme:
192.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.88 USD
Maksimum:
19.68 USD (21.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.58% (19.24 USD)
Varlığa göre:
0.71% (0.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.49 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +31.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
192%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
1
0%
14
57%
17%
3.37
4.47
USD
USD
21%
1:500