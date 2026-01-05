- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
36.49 USD
最悪のトレード:
-2.61 USD
総利益:
67.66 USD (3 351 pips)
総損失:
-6.73 USD (485 pips)
最大連続の勝ち:
6 (31.17 USD)
最大連続利益:
36.49 USD (1)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
20.55%
最大入金額:
50.41%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
21.16
長いトレード:
4 (44.44%)
短いトレード:
5 (55.56%)
プロフィットファクター:
10.05
期待されたペイオフ:
6.77 USD
平均利益:
9.67 USD
平均損失:
-3.37 USD
最大連続の負け:
1 (-2.61 USD)
最大連続損失:
-2.61 USD (1)
月間成長:
187.25%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.88 USD
最大の:
2.88 USD (8.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.71% (0.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.49 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +31.17 USD
最大連続損失: -2.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
1
0%
9
77%
21%
10.05
6.77
USD
USD
1%
1:500