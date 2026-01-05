- Incremento
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
8 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
6 (42.86%)
Mejor transacción:
36.49 USD
Peor transacción:
-8.94 USD
Beneficio Bruto:
89.02 USD (3 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-26.41 USD (847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (31.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36.49 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
16.61%
Carga máxima del depósito:
50.41%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.18
Transacciones Largas:
6 (42.86%)
Transacciones Cortas:
8 (57.14%)
Factor de Beneficio:
3.37
Beneficio Esperado:
4.47 USD
Beneficio medio:
11.13 USD
Pérdidas medias:
-4.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.75 USD (4)
Crecimiento al mes:
192.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.88 USD
Máxima:
19.68 USD (21.05%)
Reducción relativa:
De balance:
20.58% (19.24 USD)
De fondos:
0.71% (0.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +36.49 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +31.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
No hay comentarios
