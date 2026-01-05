- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
36.49 USD
Worst Trade:
-8.94 USD
Profitto lordo:
89.02 USD (3 786 pips)
Perdita lorda:
-26.41 USD (847 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (31.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.49 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
16.61%
Massimo carico di deposito:
50.41%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
3.18
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
3.37
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
11.13 USD
Perdita media:
-4.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.75 USD (4)
Crescita mensile:
192.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.88 USD
Massimale:
19.68 USD (21.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.58% (19.24 USD)
Per equità:
0.71% (0.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.49 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.17 USD
Massima perdita consecutiva: -17.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
192%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
1
0%
14
57%
17%
3.37
4.47
USD
USD
21%
1:500