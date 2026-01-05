Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5 0.00 × 1 FXGT-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 1.90 × 10 Tickmill-Live 3.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 12.50 × 4 VantageFX-Live 15.00 × 2 Exness-MT5Real12 21.15 × 617 Exness-MT5Real 21.33 × 33 RoboForex-ECN 23.15 × 833 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou