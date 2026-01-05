- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
8 (57.14%)
Verlusttrades:
6 (42.86%)
Bester Trade:
36.49 USD
Schlechtester Trade:
-8.94 USD
Bruttoprofit:
89.02 USD (3 786 pips)
Bruttoverlust:
-26.41 USD (847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (31.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.49 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
20.55%
Max deposit load:
50.41%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
3.18
Long-Positionen:
6 (42.86%)
Short-Positionen:
8 (57.14%)
Profit-Faktor:
3.37
Mathematische Gewinnerwartung:
4.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.75 USD (4)
Wachstum pro Monat :
192.41%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.88 USD
Maximaler:
19.68 USD (21.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.58% (19.24 USD)
Kapital:
0.71% (0.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +36.49 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
