Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Strateji Açıklaması: Strateji, temel olarak XAUUSD (Altın) paritesine odaklanan trend takip mantığına dayanmaktadır. Önemli fiyat hareketlerini yakalamak için güçlü momentum dönemlerini belirler.
Temel Özellikler:
-
Saf Trend Ticareti: Martingale, Grid (ızgara) veya yüksek riskli telafi sistemleri içermez.
-
Risk Yönetimi: Her işlem yakından izlenir. Agresif kazançlar yerine sermayenin korunmasına öncelik verilir.
-
Uygulama: İşlem süresi, trendin gücüne bağlı olarak gün içi işlemlerden birkaç günlük pozisyonlara kadar değişiklik gösterir.
Aboneler İçin Öneriler:
-
Minimum Mevduat: 500$ (veya tercih ettiğiniz tutarı girin).
-
Hesap Türü: ECN veya Pro (Altın ticareti için düşük spread oranları kritiktir).
-
Kaldıraç: 1:100 veya üzeri.
-
VPS: İşlemlerin eşzamanlı ve gecikmesiz kopyalanması için VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir.