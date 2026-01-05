SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Way
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
62 (68.13%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (31.87%)
En iyi işlem:
45.76 USD
En kötü işlem:
-15.19 USD
Brüt kâr:
925.53 USD (93 437 pips)
Brüt zarar:
-231.33 USD (21 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (179.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.32 USD (8)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
12.08
Alış işlemleri:
78 (85.71%)
Satış işlemleri:
13 (14.29%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
7.63 USD
Ortalama kâr:
14.93 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.59 USD (4)
Aylık büyüme:
39.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.49 USD
Maksimum:
57.49 USD (28.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.67% (57.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Strateji Açıklaması: Strateji, temel olarak XAUUSD (Altın) paritesine odaklanan trend takip mantığına dayanmaktadır. Önemli fiyat hareketlerini yakalamak için güçlü momentum dönemlerini belirler.

Temel Özellikler:

  • Saf Trend Ticareti: Martingale, Grid (ızgara) veya yüksek riskli telafi sistemleri içermez.

  • Risk Yönetimi: Her işlem yakından izlenir. Agresif kazançlar yerine sermayenin korunmasına öncelik verilir.

  • Uygulama: İşlem süresi, trendin gücüne bağlı olarak gün içi işlemlerden birkaç günlük pozisyonlara kadar değişiklik gösterir.

Aboneler İçin Öneriler:

  • Minimum Mevduat: 500$ (veya tercih ettiğiniz tutarı girin).

  • Hesap Türü: ECN veya Pro (Altın ticareti için düşük spread oranları kritiktir).

  • Kaldıraç: 1:100 veya üzeri.

  • VPS: İşlemlerin eşzamanlı ve gecikmesiz kopyalanması için VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir.


İnceleme yok
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
