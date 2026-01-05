СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Way
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
62 (68.13%)
Убыточных трейдов:
29 (31.87%)
Лучший трейд:
45.76 USD
Худший трейд:
-15.19 USD
Общая прибыль:
925.53 USD (93 437 pips)
Общий убыток:
-231.42 USD (21 909 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (179.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
222.32 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
1.49%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
12.07
Длинных трейдов:
78 (85.71%)
Коротких трейдов:
13 (14.29%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
7.63 USD
Средняя прибыль:
14.93 USD
Средний убыток:
-7.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-43.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.59 USD (4)
Прирост в месяц:
39.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.49 USD
Максимальная:
57.49 USD (28.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.67% (57.33 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.76 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +179.94 USD
Макс. убыток в серии: -43.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Опис стратегії: Стратегія базується на логіці слідування за трендом, зосереджуючись переважно на парі XAUUSD (Золото). Вона виявляє періоди сильного імпульсу для взяття значних цінових рухів.

Ключові особливості:

  • Чиста трендова торгівля: Без Мартінгейлу, без сіток (Grid) та інших високоризикових систем відновлення.

  • Управління ризиками: Кожна угода знаходиться під моніторингом. Ми ставимо пріоритет на збереження капіталу над агресивним прибутком.

  • Виконання: Тривалість угод варіюється від внутрішньоденних до кількох днів, залежно від сили тренду.

Рекомендації для підписників:

  • Мінімальний депозит: $500 (або вкажіть вашу суму).

  • Тип рахунку: ECN або Pro (низькі спреди критично важливі для торгівлі золотом).

  • Кредитне плече: 1:100 або вище.

  • VPS: Наполегливо рекомендується для синхронного виконання угод без затримок.


Нет отзывов
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика