Опис стратегії: Стратегія базується на логіці слідування за трендом, зосереджуючись переважно на парі XAUUSD (Золото). Вона виявляє періоди сильного імпульсу для взяття значних цінових рухів.

Ключові особливості:

Чиста трендова торгівля: Без Мартінгейлу, без сіток (Grid) та інших високоризикових систем відновлення.

Управління ризиками: Кожна угода знаходиться під моніторингом. Ми ставимо пріоритет на збереження капіталу над агресивним прибутком.