Gold Way

Vitalii Radchuk
增长自 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
91
盈利交易:
62 (68.13%)
亏损交易:
29 (31.87%)
最好交易:
45.76 USD
最差交易:
-15.19 USD
毛利:
925.53 USD (93 437 pips)
毛利亏损:
-231.42 USD (21 909 pips)
最大连续赢利:
14 (179.94 USD)
最大连续盈利:
222.32 USD (8)
夏普比率:
0.37
交易活动:
5.70%
最大入金加载:
1.50%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
12.07
长期交易:
78 (85.71%)
短期交易:
13 (14.29%)
利润因子:
4.00
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
14.93 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
4 (-43.59 USD)
最大连续亏损:
-43.59 USD (4)
每月增长:
39.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.49 USD
最大值:
57.49 USD (28.75%)
相对跌幅:
结余:
28.67% (57.33 USD)
净值:
0.57% (3.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +45.76 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +179.94 USD
最大连续亏损: -43.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
策略描述： 本策略基于趋势跟随逻辑，主要交易对象为 XAUUSD（黄金）。核心在于识别强劲的动量周期，以捕捉重大的价格波动机会。

核心优势：

  • 纯趋势交易： 严格拒绝马丁格尔 (Martingale)、拒绝网格 (Grid) 以及任何高风险的补仓系统。

  • 风险管理： 监控每一笔交易。我们的首要目标是保护本金安全，而非盲目追求激进收益。

  • 交易频率： 持仓时间根据趋势强度而定，涵盖日内交易及持仓数日的波段交易。

订阅者建议：

  • 最低入金： 500 美元（或根据您的实际情况修改）。

  • 账户类型： ECN 或 Pro 账户（低点差对黄金交易至关重要）。

  • 杠杆比例： 1:100 或更高。

  • VPS 定制： 强烈建议使用 VPS，以确保订单同步执行，减少延迟。


2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
