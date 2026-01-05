- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
91
盈利交易:
62 (68.13%)
亏损交易:
29 (31.87%)
最好交易:
45.76 USD
最差交易:
-15.19 USD
毛利:
925.53 USD (93 437 pips)
毛利亏损:
-231.42 USD (21 909 pips)
最大连续赢利:
14 (179.94 USD)
最大连续盈利:
222.32 USD (8)
夏普比率:
0.37
交易活动:
5.70%
最大入金加载:
1.50%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
12.07
长期交易:
78 (85.71%)
短期交易:
13 (14.29%)
利润因子:
4.00
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
14.93 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
4 (-43.59 USD)
最大连续亏损:
-43.59 USD (4)
每月增长:
39.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.49 USD
最大值:
57.49 USD (28.75%)
相对跌幅:
结余:
28.67% (57.33 USD)
净值:
0.57% (3.38 USD)
策略描述： 本策略基于趋势跟随逻辑，主要交易对象为 XAUUSD（黄金）。核心在于识别强劲的动量周期，以捕捉重大的价格波动机会。
核心优势：
-
纯趋势交易： 严格拒绝马丁格尔 (Martingale)、拒绝网格 (Grid) 以及任何高风险的补仓系统。
-
风险管理： 监控每一笔交易。我们的首要目标是保护本金安全，而非盲目追求激进收益。
-
交易频率： 持仓时间根据趋势强度而定，涵盖日内交易及持仓数日的波段交易。
订阅者建议：
-
最低入金： 500 美元（或根据您的实际情况修改）。
-
账户类型： ECN 或 Pro 账户（低点差对黄金交易至关重要）。
-
杠杆比例： 1:100 或更高。
-
VPS 定制： 强烈建议使用 VPS，以确保订单同步执行，减少延迟。
