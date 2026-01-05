シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Way
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
62 (68.13%)
損失トレード:
29 (31.87%)
ベストトレード:
45.76 USD
最悪のトレード:
-15.19 USD
総利益:
925.53 USD (93 437 pips)
総損失:
-231.33 USD (21 909 pips)
最大連続の勝ち:
14 (179.94 USD)
最大連続利益:
222.32 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
12.08
長いトレード:
78 (85.71%)
短いトレード:
13 (14.29%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
7.63 USD
平均利益:
14.93 USD
平均損失:
-7.98 USD
最大連続の負け:
4 (-43.59 USD)
最大連続損失:
-43.59 USD (4)
月間成長:
39.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.49 USD
最大の:
57.49 USD (28.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
ストラテジーの概要: 本ストラテジーはトレンドフォロー（順張り）ロジックに基づいており、主に XAUUSD (ゴールド) を取引します。強いモメンタムが発生する期間を特定し、大きな価格変動から利益を追求します。

主な特徴:

  • 純粋なトレンドフォロー: マーチンゲール、グリッド、その他の高リスクなリカバリーシステムは一切使用しません。

  • リスク管理: すべての取引を厳密に監視しています。アグレッシブな利益よりも、資本の保全を最優先事項としています。

  • 執行方法: 保有期間は、トレンドの強さに応じてデイトレードから数日間のスイングトレードまで調整されます。

購読者への推奨事項:

  • 最低入金額: 500ドル（またはご自身の金額に変更してください）。

  • 口座タイプ: ECN または Pro 口座（ゴールド取引には低スプレッドが不可欠です）。

  • レバレッジ: 1:100 以上。

  • VPS: 注文を遅延なく同期させるため、VPSの使用を強く推奨します。


2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
