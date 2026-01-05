- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
62 (68.13%)
損失トレード:
29 (31.87%)
ベストトレード:
45.76 USD
最悪のトレード:
-15.19 USD
総利益:
925.53 USD (93 437 pips)
総損失:
-231.33 USD (21 909 pips)
最大連続の勝ち:
14 (179.94 USD)
最大連続利益:
222.32 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
12.08
長いトレード:
78 (85.71%)
短いトレード:
13 (14.29%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
7.63 USD
平均利益:
14.93 USD
平均損失:
-7.98 USD
最大連続の負け:
4 (-43.59 USD)
最大連続損失:
-43.59 USD (4)
月間成長:
39.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.49 USD
最大の:
57.49 USD (28.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.76 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +179.94 USD
最大連続損失: -43.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
ストラテジーの概要: 本ストラテジーはトレンドフォロー（順張り）ロジックに基づいており、主に XAUUSD (ゴールド) を取引します。強いモメンタムが発生する期間を特定し、大きな価格変動から利益を追求します。
主な特徴:
-
純粋なトレンドフォロー: マーチンゲール、グリッド、その他の高リスクなリカバリーシステムは一切使用しません。
-
リスク管理: すべての取引を厳密に監視しています。アグレッシブな利益よりも、資本の保全を最優先事項としています。
-
執行方法: 保有期間は、トレンドの強さに応じてデイトレードから数日間のスイングトレードまで調整されます。
購読者への推奨事項:
-
最低入金額: 500ドル（またはご自身の金額に変更してください）。
-
口座タイプ: ECN または Pro 口座（ゴールド取引には低スプレッドが不可欠です）。
-
レバレッジ: 1:100 以上。
-
VPS: 注文を遅延なく同期させるため、VPSの使用を強く推奨します。
