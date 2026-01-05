SignaleKategorien
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
62 (68.13%)
Verlusttrades:
29 (31.87%)
Bester Trade:
45.76 USD
Schlechtester Trade:
-15.19 USD
Bruttoprofit:
925.53 USD (93 437 pips)
Bruttoverlust:
-231.33 USD (21 909 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (179.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
222.32 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
12.08
Long-Positionen:
78 (85.71%)
Short-Positionen:
13 (14.29%)
Profit-Faktor:
4.00
Mathematische Gewinnerwartung:
7.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-43.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.59 USD (4)
Wachstum pro Monat :
39.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.49 USD
Maximaler:
57.49 USD (28.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Strategiebeschreibung: Die Strategie basiert auf einer Trendfolgelogik und konzentriert sich hauptsächlich auf XAUUSD (Gold). Ziel ist es, starke Momentum-Phasen zu identifizieren, um von signifikanten Preisbewegungen zu profitieren.

Hauptmerkmale:

  • Reines Trend-Trading: Kein Martingale, kein Grid (Netzhandel) und keine anderen hochriskanten Erholungssysteme.

  • Risikomanagement: Jede Position wird streng überwacht. Der Kapitalerhalt hat oberste Priorität vor aggressiven Gewinnen.

  • Ausführung: Die Haltedauer der Positionen variiert je nach Trendstärke von Intraday bis hin zu mehreren Tagen.

Empfehlungen für Abonnenten:

  • Mindesteinzahlung: 500 USD (oder Ihren Betrag einsetzen).

  • Kontotyp: ECN oder Pro (niedrige Spreads sind für den Goldhandel entscheidend).

  • Hebel: 1:100 oder höher.

  • VPS: Dringend empfohlen für eine synchrone und verzögerungsfreie Ausführung der Trades.


Keine Bewertungen
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
