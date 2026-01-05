- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Strategiebeschreibung: Die Strategie basiert auf einer Trendfolgelogik und konzentriert sich hauptsächlich auf XAUUSD (Gold). Ziel ist es, starke Momentum-Phasen zu identifizieren, um von signifikanten Preisbewegungen zu profitieren.
Hauptmerkmale:
-
Reines Trend-Trading: Kein Martingale, kein Grid (Netzhandel) und keine anderen hochriskanten Erholungssysteme.
-
Risikomanagement: Jede Position wird streng überwacht. Der Kapitalerhalt hat oberste Priorität vor aggressiven Gewinnen.
-
Ausführung: Die Haltedauer der Positionen variiert je nach Trendstärke von Intraday bis hin zu mehreren Tagen.
Empfehlungen für Abonnenten:
-
Mindesteinzahlung: 500 USD (oder Ihren Betrag einsetzen).
-
Kontotyp: ECN oder Pro (niedrige Spreads sind für den Goldhandel entscheidend).
-
Hebel: 1:100 oder höher.
-
VPS: Dringend empfohlen für eine synchrone und verzögerungsfreie Ausführung der Trades.