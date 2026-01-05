- 성장
트레이드:
95
이익 거래:
63 (66.31%)
손실 거래:
32 (33.68%)
최고의 거래:
45.76 USD
최악의 거래:
-16.98 USD
총 수익:
942.87 USD (95 179 pips)
총 손실:
-264.78 USD (25 180 pips)
연속 최대 이익:
14 (179.94 USD)
연속 최대 이익:
222.32 USD (8)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
9.79%
최대 입금량:
3.07%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
11.79
롱(주식매수):
82 (86.32%)
숏(주식차입매도):
13 (13.68%)
수익 요인:
3.56
기대수익:
7.14 USD
평균 이익:
14.97 USD
평균 손실:
-8.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-43.59 USD)
연속 최대 손실:
-43.59 USD (4)
월별 성장률:
35.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.49 USD
최대한의:
57.49 USD (28.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.67% (57.33 USD)
자본금별:
2.83% (17.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|678
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.76 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +179.94 USD
연속 최대 손실: -43.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
전략 설명: 본 전략은 추세 추종(Trend-following) 로직을 기반으로 하며, 주로 XAUUSD (골드) 종목을 거래합니다. 강한 모멘텀이 발생하는 구간을 식별하여 주요 가격 변동에서 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
주요 특징:
-
순수 추세 거래: 마틴게일(Martingale), 그리드(Grid) 또는 기타 고위험 복구 시스템을 절대 사용하지 않습니다.
-
리스크 관리: 모든 거래는 철저히 모니터링됩니다. 공격적인 수익보다는 자본 보존을 최우선으로 합니다.
-
거래 실행: 포지션 보유 기간은 추세의 강도에 따라 데이트레이딩에서 며칠간의 스윙 트레이딩까지 유연하게 조정됩니다.
구독자 권장 사항:
-
최소 예치금: $500 (또는 본인의 설정 금액).
-
계좌 유형: ECN 또는 Pro 계좌 (골드 거래에는 낮은 스프레드가 필수적입니다).
-
레버리지: 1:100 이상.
-
VPS: 지연 없는 정확한 신호 복사를 위해 VPS 사용을 강력히 권장합니다.
