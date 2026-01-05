시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold Way
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 45%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
95
이익 거래:
63 (66.31%)
손실 거래:
32 (33.68%)
최고의 거래:
45.76 USD
최악의 거래:
-16.98 USD
총 수익:
942.87 USD (95 179 pips)
총 손실:
-264.78 USD (25 180 pips)
연속 최대 이익:
14 (179.94 USD)
연속 최대 이익:
222.32 USD (8)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
9.79%
최대 입금량:
3.07%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
11.79
롱(주식매수):
82 (86.32%)
숏(주식차입매도):
13 (13.68%)
수익 요인:
3.56
기대수익:
7.14 USD
평균 이익:
14.97 USD
평균 손실:
-8.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-43.59 USD)
연속 최대 손실:
-43.59 USD (4)
월별 성장률:
35.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.49 USD
최대한의:
57.49 USD (28.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.67% (57.33 USD)
자본금별:
2.83% (17.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 678
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +45.76 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +179.94 USD
연속 최대 손실: -43.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
전략 설명: 본 전략은 추세 추종(Trend-following) 로직을 기반으로 하며, 주로 XAUUSD (골드) 종목을 거래합니다. 강한 모멘텀이 발생하는 구간을 식별하여 주요 가격 변동에서 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

주요 특징:

  • 순수 추세 거래: 마틴게일(Martingale), 그리드(Grid) 또는 기타 고위험 복구 시스템을 절대 사용하지 않습니다.

  • 리스크 관리: 모든 거래는 철저히 모니터링됩니다. 공격적인 수익보다는 자본 보존을 최우선으로 합니다.

  • 거래 실행: 포지션 보유 기간은 추세의 강도에 따라 데이트레이딩에서 며칠간의 스윙 트레이딩까지 유연하게 조정됩니다.

구독자 권장 사항:

  • 최소 예치금: $500 (또는 본인의 설정 금액).

  • 계좌 유형: ECN 또는 Pro 계좌 (골드 거래에는 낮은 스프레드가 필수적입니다).

  • 레버리지: 1:100 이상.

  • VPS: 지연 없는 정확한 신호 복사를 위해 VPS 사용을 강력히 권장합니다.


리뷰 없음
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gold Way
월별 30 USD
45%
0
0
USD
578
USD
9
0%
95
66%
10%
3.56
7.14
USD
29%
1:500
