|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Descrição da Estratégia: A estratégia baseia-se na lógica de acompanhamento de tendência, focando-se principalmente no par XAUUSD (Ouro). O objetivo é identificar períodos de forte impulso para capturar movimentos de preços significativos.
Características Principais:
-
Trading de Tendência Puro: Sem Martingale, sem Grid (redes) e sem sistemas de recuperação de alto risco.
-
Gestão de Risco: Cada operação é monitorizada. Priorizamos a preservação do capital em vez de lucros agressivos.
-
Execução: A duração das operações varia entre intraday e vários dias, dependendo da força da tendência.
Recomendações para Assinantes:
-
Depósito Mínimo: $500 (ou o valor que preferir).
-
Tipo de Conta: ECN ou Pro (spreads baixos são vitais para o Ouro).
-
Alavancagem: 1:100 ou superior.
-
VPS: Fortemente recomendado para garantir a execução síncrona das operações.