Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
8 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
62 (68.13%)
Negociações com perda:
29 (31.87%)
Melhor negociação:
45.76 USD
Pior negociação:
-15.19 USD
Lucro bruto:
925.53 USD (93 437 pips)
Perda bruta:
-231.33 USD (21 909 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (179.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
222.32 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
12.08
Negociações longas:
78 (85.71%)
Negociações curtas:
13 (14.29%)
Fator de lucro:
4.00
Valor esperado:
7.63 USD
Lucro médio:
14.93 USD
Perda média:
-7.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-43.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.59 USD (4)
Crescimento mensal:
39.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.49 USD
Máximo:
57.49 USD (28.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.76 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +179.94 USD
Máxima perda consecutiva: -43.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Descrição da Estratégia: A estratégia baseia-se na lógica de acompanhamento de tendência, focando-se principalmente no par XAUUSD (Ouro). O objetivo é identificar períodos de forte impulso para capturar movimentos de preços significativos.

Características Principais:

  • Trading de Tendência Puro: Sem Martingale, sem Grid (redes) e sem sistemas de recuperação de alto risco.

  • Gestão de Risco: Cada operação é monitorizada. Priorizamos a preservação do capital em vez de lucros agressivos.

  • Execução: A duração das operações varia entre intraday e vários dias, dependendo da força da tendência.

Recomendações para Assinantes:

  • Depósito Mínimo: $500 (ou o valor que preferir).

  • Tipo de Conta: ECN ou Pro (spreads baixos são vitais para o Ouro).

  • Alavancagem: 1:100 ou superior.

  • VPS: Fortemente recomendado para garantir a execução síncrona das operações.


2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
