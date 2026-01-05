- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|694
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Descrizione della strategia: La strategia si basa sulla logica del trend-following, concentrandosi principalmente su XAUUSD (Oro). Identifica periodi di forte slancio (momentum) per catturare movimenti di prezzo significativi.
Caratteristiche principali:
-
Trading di tendenza puro: Niente Martingala, niente Grid (griglia) o altri sistemi di recupero ad alto rischio.
-
Gestione del rischio: Ogni operazione è monitorata costantemente. Diamo priorità alla conservazione del capitale rispetto a guadagni aggressivi.
-
Esecuzione: La durata delle operazioni varia dall'intraday a diversi giorni, a seconda della forza del trend.
Raccomandazioni per gli abbonati:
-
Deposito minimo: $500 (o inserisci la tua cifra).
-
Tipo di conto: ECN o Pro (gli spread bassi sono fondamentali per il trading sull'Oro).
-
Leva: 1:100 o superiore.
-
VPS: Fortemente raccomandato per un'esecuzione sincrona delle operazioni.