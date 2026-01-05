SegnaliSezioni
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
62 (68.13%)
Loss Trade:
29 (31.87%)
Best Trade:
45.76 USD
Worst Trade:
-15.19 USD
Profitto lordo:
925.53 USD (93 437 pips)
Perdita lorda:
-231.33 USD (21 909 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (179.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.32 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
12.08
Long Trade:
78 (85.71%)
Short Trade:
13 (14.29%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
7.63 USD
Profitto medio:
14.93 USD
Perdita media:
-7.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.59 USD (4)
Crescita mensile:
39.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.49 USD
Massimale:
57.49 USD (28.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.67% (57.33 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.76 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +179.94 USD
Massima perdita consecutiva: -43.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Descrizione della strategia: La strategia si basa sulla logica del trend-following, concentrandosi principalmente su XAUUSD (Oro). Identifica periodi di forte slancio (momentum) per catturare movimenti di prezzo significativi.

Caratteristiche principali:

  • Trading di tendenza puro: Niente Martingala, niente Grid (griglia) o altri sistemi di recupero ad alto rischio.

  • Gestione del rischio: Ogni operazione è monitorata costantemente. Diamo priorità alla conservazione del capitale rispetto a guadagni aggressivi.

  • Esecuzione: La durata delle operazioni varia dall'intraday a diversi giorni, a seconda della forza del trend.

Raccomandazioni per gli abbonati:

  • Deposito minimo: $500 (o inserisci la tua cifra).

  • Tipo di conto: ECN o Pro (gli spread bassi sono fondamentali per il trading sull'Oro).

  • Leva: 1:100 o superiore.

  • VPS: Fortemente raccomandato per un'esecuzione sincrona delle operazioni.


2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
