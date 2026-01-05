SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Way
Vitalii Radchuk

Gold Way

Vitalii Radchuk
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 49%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
62 (68.13%)
Perte trades:
29 (31.87%)
Meilleure transaction:
45.76 USD
Pire transaction:
-15.19 USD
Bénéfice brut:
925.53 USD (93 437 pips)
Perte brute:
-231.33 USD (21 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (179.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
222.32 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
12.08
Longs trades:
78 (85.71%)
Courts trades:
13 (14.29%)
Facteur de profit:
4.00
Rendement attendu:
7.63 USD
Bénéfice moyen:
14.93 USD
Perte moyenne:
-7.98 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-43.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.59 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.49 USD
Maximal:
57.49 USD (28.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.67% (57.33 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 694
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.76 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +179.94 USD
Perte consécutive maximale: -43.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Description de la stratégie : La stratégie est basée sur une logique de suivi de tendance, se concentrant principalement sur l'or (XAUUSD). Elle identifie les périodes de forte impulsion pour capturer des mouvements de prix significatifs.

Caractéristiques clés :

  • Trading de tendance pur : Pas de Martingale, pas de Grid (grille), ni de systèmes de récupération à haut risque.

  • Gestion des risques : Chaque transaction est surveillée. Nous privilégions la préservation du capital plutôt que des gains agressifs.

  • Exécution : La durée des transactions varie de l'intraday à plusieurs jours selon la force de la tendance.

Recommandations pour les abonnés :

  • Dépôt minimum : 500 $ (ou indiquez votre montant).

  • Type de compte : ECN ou Pro (des spreads bas sont essentiels pour le Gold).

  • Effet de levier : 1:100 ou plus.

  • VPS : Fortement recommandé pour une exécution synchrone des transactions.


Aucun avis
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire