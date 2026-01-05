- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Description de la stratégie : La stratégie est basée sur une logique de suivi de tendance, se concentrant principalement sur l'or (XAUUSD). Elle identifie les périodes de forte impulsion pour capturer des mouvements de prix significatifs.
Caractéristiques clés :
-
Trading de tendance pur : Pas de Martingale, pas de Grid (grille), ni de systèmes de récupération à haut risque.
-
Gestion des risques : Chaque transaction est surveillée. Nous privilégions la préservation du capital plutôt que des gains agressifs.
-
Exécution : La durée des transactions varie de l'intraday à plusieurs jours selon la force de la tendance.
Recommandations pour les abonnés :
-
Dépôt minimum : 500 $ (ou indiquez votre montant).
-
Type de compte : ECN ou Pro (des spreads bas sont essentiels pour le Gold).
-
Effet de levier : 1:100 ou plus.
-
VPS : Fortement recommandé pour une exécution synchrone des transactions.