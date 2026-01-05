- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
41 (75.92%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (24.07%)
En iyi işlem:
3.70 USD
En kötü işlem:
-0.71 USD
Brüt kâr:
21.72 USD (1 996 pips)
Brüt zarar:
-4.13 USD (535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (6.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.96 USD (10)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.42
Alış işlemleri:
31 (57.41%)
Satış işlemleri:
23 (42.59%)
Kâr faktörü:
5.26
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.01 USD (2)
Aylık büyüme:
1.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.64 USD
Maksimum:
1.01 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (1.01 USD)
Varlığa göre:
1.28% (19.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|849
|GBPUSD
|612
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.70 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
54
75%
100%
5.25
0.33
USD
USD
1%
1:500