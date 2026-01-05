- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
33 (73.33%)
損失トレード:
12 (26.67%)
ベストトレード:
3.70 USD
最悪のトレード:
-0.71 USD
総利益:
17.52 USD (1 535 pips)
総損失:
-4.00 USD (518 pips)
最大連続の勝ち:
7 (3.06 USD)
最大連続利益:
4.42 USD (5)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.98%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
13.39
長いトレード:
22 (48.89%)
短いトレード:
23 (51.11%)
プロフィットファクター:
4.38
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
0.53 USD
平均損失:
-0.33 USD
最大連続の負け:
2 (-1.01 USD)
最大連続損失:
-1.01 USD (2)
月間成長:
0.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.64 USD
最大の:
1.01 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.60% (9.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|702
|GBPUSD
|315
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.70 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3.06 USD
最大連続損失: -1.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
1 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
45
73%
100%
4.37
0.30
USD
USD
1%
1:500