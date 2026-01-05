- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
51 (75.00%)
亏损交易:
17 (25.00%)
最好交易:
9.76 USD
最差交易:
-2.60 USD
毛利:
37.87 USD (2 746 pips)
毛利亏损:
-7.80 USD (899 pips)
最大连续赢利:
10 (6.96 USD)
最大连续盈利:
9.76 USD (1)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.77%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
82
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
10.97
长期交易:
41 (60.29%)
短期交易:
27 (39.71%)
利润因子:
4.86
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-0.46 USD
最大连续失误:
2 (-2.74 USD)
最大连续亏损:
-2.74 USD (2)
每月增长:
2.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.64 USD
最大值:
2.74 USD (0.18%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (2.74 USD)
净值:
2.30% (35.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|55
|GBPUSD
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|11
|GBPUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|800
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.76 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.96 USD
最大连续亏损: -2.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
68
75%
100%
4.85
0.44
USD
USD
2%
1:500