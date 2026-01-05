- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
46 (74.19%)
Убыточных трейдов:
16 (25.81%)
Лучший трейд:
9.76 USD
Худший трейд:
-2.60 USD
Общая прибыль:
33.34 USD (2 458 pips)
Общий убыток:
-7.01 USD (820 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (6.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.61
Длинных трейдов:
35 (56.45%)
Коротких трейдов:
27 (43.55%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-0.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.74 USD (2)
Прирост в месяц:
1.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.64 USD
Максимальная:
2.74 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (2.74 USD)
По эквити:
1.56% (23.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|51
|GBPUSD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|949
|GBPUSD
|689
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.76 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.96 USD
Макс. убыток в серии: -2.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
еще 1...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
62
74%
100%
4.75
0.42
USD
USD
2%
1:500