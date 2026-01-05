СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Scalping 445099
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 445099

Tejo Jatmiko Sp
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
46 (74.19%)
Убыточных трейдов:
16 (25.81%)
Лучший трейд:
9.76 USD
Худший трейд:
-2.60 USD
Общая прибыль:
33.34 USD (2 458 pips)
Общий убыток:
-7.01 USD (820 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (6.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.76 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
9 минут
Трейдов в неделю:
75
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.61
Длинных трейдов:
35 (56.45%)
Коротких трейдов:
27 (43.55%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-0.44 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.74 USD (2)
Прирост в месяц:
1.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.64 USD
Максимальная:
2.74 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (2.74 USD)
По эквити:
1.56% (23.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 51
GBPUSD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 10
GBPUSD 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 949
GBPUSD 689
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.76 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.96 USD
Макс. убыток в серии: -2.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
FBS-Real-2
6.44 × 138
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
еще 1...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalping 445099
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
1.5K
USD
1
100%
62
74%
100%
4.75
0.42
USD
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.