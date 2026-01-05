- Incremento
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
37 (75.51%)
Transacciones Irrentables:
12 (24.49%)
Mejor transacción:
3.70 USD
Peor transacción:
-0.71 USD
Beneficio Bruto:
19.06 USD (1 708 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.00 USD (518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (5.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.34%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
14.91
Transacciones Largas:
26 (53.06%)
Transacciones Cortas:
23 (46.94%)
Factor de Beneficio:
4.77
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
0.52 USD
Pérdidas medias:
-0.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.01 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.64 USD
Máxima:
1.01 USD (0.07%)
Reducción relativa:
De balance:
0.07% (1.01 USD)
De fondos:
0.96% (14.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|44
|GBPUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|776
|GBPUSD
|414
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
