SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Scalping 445099
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 445099

Tejo Jatmiko Sp
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 1%
Headway-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
37 (75.51%)
Transacciones Irrentables:
12 (24.49%)
Mejor transacción:
3.70 USD
Peor transacción:
-0.71 USD
Beneficio Bruto:
19.06 USD (1 708 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.00 USD (518 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (5.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.96 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.34%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
14.91
Transacciones Largas:
26 (53.06%)
Transacciones Cortas:
23 (46.94%)
Factor de Beneficio:
4.77
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
0.52 USD
Pérdidas medias:
-0.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.01 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.64 USD
Máxima:
1.01 USD (0.07%)
Reducción relativa:
De balance:
0.07% (1.01 USD)
De fondos:
0.96% (14.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 44
GBPUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 9
GBPUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 776
GBPUSD 414
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.70 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
FBS-Real-2
6.44 × 138
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
otros 1...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Scalping 445099
30 USD al mes
1%
0
0
USD
1.5K
USD
1
100%
49
75%
100%
4.76
0.31
USD
1%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.