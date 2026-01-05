SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Scalping 445099
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 445099

Tejo Jatmiko Sp
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 1%
Headway-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
33 (73.33%)
Verlusttrades:
12 (26.67%)
Bester Trade:
3.70 USD
Schlechtester Trade:
-0.71 USD
Bruttoprofit:
17.52 USD (1 535 pips)
Bruttoverlust:
-4.00 USD (518 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (3.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.42 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.98%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
13.39
Long-Positionen:
22 (48.89%)
Short-Positionen:
23 (51.11%)
Profit-Faktor:
4.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.01 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.64 USD
Maximaler:
1.01 USD (0.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.62% (9.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 41
GBPUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 9
GBPUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 702
GBPUSD 315
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.70 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
FBS-Real-2
6.44 × 138
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
noch 1 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Scalping 445099
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
1.5K
USD
1
100%
45
73%
100%
4.37
0.30
USD
1%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.