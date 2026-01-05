- 자본
- 축소
트레이드:
209
이익 거래:
142 (67.94%)
손실 거래:
67 (32.06%)
최고의 거래:
105.92 USD
최악의 거래:
-17.64 USD
총 수익:
406.01 USD (8 188 pips)
총 손실:
-224.98 USD (12 308 pips)
연속 최대 이익:
17 (7.12 USD)
연속 최대 이익:
150.03 USD (9)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
44.60%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
221
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.66
롱(주식매수):
110 (52.63%)
숏(주식차입매도):
99 (47.37%)
수익 요인:
1.80
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
2.86 USD
평균 손실:
-3.36 USD
연속 최대 손실:
15 (-108.77 USD)
연속 최대 손실:
-108.77 USD (15)
월별 성장률:
12.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.68 USD
최대한의:
108.77 USD (7.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.05% (108.77 USD)
자본금별:
31.65% (488.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|167
|GBPUSD
|30
|GBPJPY
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|81
|GBPUSD
|93
|GBPJPY
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-4.2K
|GBPUSD
|37
|GBPJPY
|61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +105.92 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +7.12 USD
연속 최대 손실: -108.77 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICMarketsSC-Live26
|0.73 × 1792
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|4.45 × 31
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
1
100%
209
67%
100%
1.80
0.87
USD
USD
32%
1:500