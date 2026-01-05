- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
41 (75.92%)
Loss Trade:
13 (24.07%)
Best Trade:
3.70 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
21.72 USD (1 996 pips)
Perdita lorda:
-4.13 USD (535 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.96 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.42
Long Trade:
31 (57.41%)
Short Trade:
23 (42.59%)
Fattore di profitto:
5.26
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.01 USD (2)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.64 USD
Massimale:
1.01 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (1.01 USD)
Per equità:
1.28% (19.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|47
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|849
|GBPUSD
|612
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.70 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.96 USD
Massima perdita consecutiva: -1.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
