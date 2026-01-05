SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalping 445099
Tejo Jatmiko Sp

Scalping 445099

Tejo Jatmiko Sp
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
41 (75.92%)
Loss Trade:
13 (24.07%)
Best Trade:
3.70 USD
Worst Trade:
-0.71 USD
Profitto lordo:
21.72 USD (1 996 pips)
Perdita lorda:
-4.13 USD (535 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.96 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.42
Long Trade:
31 (57.41%)
Short Trade:
23 (42.59%)
Fattore di profitto:
5.26
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.01 USD (2)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.64 USD
Massimale:
1.01 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.07% (1.01 USD)
Per equità:
1.28% (19.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 47
GBPUSD 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 10
GBPUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 849
GBPUSD 612
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.70 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.96 USD
Massima perdita consecutiva: -1.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
FBS-Real-2
6.44 × 138
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
1 più
Non ci sono recensioni
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
