- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
32 (72.72%)
Negociações com perda:
12 (27.27%)
Melhor negociação:
3.70 USD
Pior negociação:
-0.71 USD
Lucro bruto:
17.34 USD (1 511 pips)
Perda bruta:
-4.00 USD (518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.24 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.80%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
13.21
Negociações longas:
21 (47.73%)
Negociações curtas:
23 (52.27%)
Fator de lucro:
4.34
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
0.54 USD
Perda média:
-0.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.01 USD (2)
Crescimento mensal:
0.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.64 USD
Máximo:
1.01 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.52% (7.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|8
|GBPUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|678
|GBPUSD
|315
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.70 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.06 USD
Máxima perda consecutiva: -1.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.11 × 27
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
XMTrading-Real 259
|7.00 × 4
1 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
44
72%
100%
4.33
0.30
USD
USD
1%
1:500