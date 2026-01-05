SinaisSeções
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
32 (72.72%)
Negociações com perda:
12 (27.27%)
Melhor negociação:
3.70 USD
Pior negociação:
-0.71 USD
Lucro bruto:
17.34 USD (1 511 pips)
Perda bruta:
-4.00 USD (518 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.24 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.80%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
13.21
Negociações longas:
21 (47.73%)
Negociações curtas:
23 (52.27%)
Fator de lucro:
4.34
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
0.54 USD
Perda média:
-0.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.01 USD (2)
Crescimento mensal:
0.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.64 USD
Máximo:
1.01 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.52% (7.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 40
GBPUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 8
GBPUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 678
GBPUSD 315
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.70 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.06 USD
Máxima perda consecutiva: -1.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
FBS-Real-2
6.44 × 138
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
1 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
