SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Leon
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
95 (66.43%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (33.57%)
En iyi işlem:
105.45 PLN
En kötü işlem:
-200.56 PLN
Brüt kâr:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Brüt zarar:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (64.29 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
169.62 PLN (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
90 (62.94%)
Satış işlemleri:
53 (37.06%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.51 PLN
Ortalama kâr:
10.60 PLN
Ortalama zarar:
-25.47 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.57 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-200.56 PLN (1)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
374.34 PLN
Maksimum:
475.23 PLN (11.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 PLN)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.45 PLN
En kötü işlem: -201 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.29 PLN
Maksimum ardışık zarar: -46.57 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbexGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Skalping  Złoto
İnceleme yok
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
