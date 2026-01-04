- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
95 (66.43%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (33.57%)
En iyi işlem:
105.45 PLN
En kötü işlem:
-200.56 PLN
Brüt kâr:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Brüt zarar:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (64.29 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
169.62 PLN (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
90 (62.94%)
Satış işlemleri:
53 (37.06%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-1.51 PLN
Ortalama kâr:
10.60 PLN
Ortalama zarar:
-25.47 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.57 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-200.56 PLN (1)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
374.34 PLN
Maksimum:
475.23 PLN (11.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 PLN)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 PLN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.45 PLN
En kötü işlem: -201 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.29 PLN
Maksimum ardışık zarar: -46.57 PLN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbexGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Skalping Złoto
İnceleme yok