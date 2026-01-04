- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
95 (66.43%)
Loss Trade:
48 (33.57%)
Best Trade:
105.45 PLN
Worst Trade:
-200.56 PLN
Profitto lordo:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Perdita lorda:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (64.29 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
169.62 PLN (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
90 (62.94%)
Short Trade:
53 (37.06%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.51 PLN
Profitto medio:
10.60 PLN
Perdita media:
-25.47 PLN
Massime perdite consecutive:
5 (-46.57 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-200.56 PLN (1)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
374.34 PLN
Massimale:
475.23 PLN (11.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.00% (0.00 PLN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.45 PLN
Worst Trade: -201 PLN
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.29 PLN
Massima perdita consecutiva: -46.57 PLN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbexGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Skalping Złoto
Non ci sono recensioni