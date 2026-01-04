SegnaliSezioni
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
95 (66.43%)
Loss Trade:
48 (33.57%)
Best Trade:
105.45 PLN
Worst Trade:
-200.56 PLN
Profitto lordo:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Perdita lorda:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (64.29 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
169.62 PLN (4)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
90 (62.94%)
Short Trade:
53 (37.06%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.51 PLN
Profitto medio:
10.60 PLN
Perdita media:
-25.47 PLN
Massime perdite consecutive:
5 (-46.57 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-200.56 PLN (1)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
374.34 PLN
Massimale:
475.23 PLN (11.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Per equità:
0.00% (0.00 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.45 PLN
Worst Trade: -201 PLN
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.29 PLN
Massima perdita consecutiva: -46.57 PLN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbexGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Skalping  Złoto
Non ci sono recensioni
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
