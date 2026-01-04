- Croissance
Trades:
143
Bénéfice trades:
95 (66.43%)
Perte trades:
48 (33.57%)
Meilleure transaction:
105.45 PLN
Pire transaction:
-200.56 PLN
Bénéfice brut:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Perte brute:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (64.29 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
169.62 PLN (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
90 (62.94%)
Courts trades:
53 (37.06%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-1.51 PLN
Bénéfice moyen:
10.60 PLN
Perte moyenne:
-25.47 PLN
Pertes consécutives maximales:
5 (-46.57 PLN)
Perte consécutive maximale:
-200.56 PLN (1)
Croissance mensuelle:
1.62%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
374.34 PLN
Maximal:
475.23 PLN (11.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 PLN)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 PLN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +105.45 PLN
Pire transaction: -201 PLN
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +64.29 PLN
Perte consécutive maximale: -46.57 PLN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbexGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Skalping Złoto
