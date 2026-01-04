SinaisSeções
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0 comentários
23 semanas
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
95 (66.43%)
Negociações com perda:
48 (33.57%)
Melhor negociação:
105.45 PLN
Pior negociação:
-200.56 PLN
Lucro bruto:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Perda bruta:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (64.29 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
169.62 PLN (4)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
90 (62.94%)
Negociações curtas:
53 (37.06%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-1.51 PLN
Lucro médio:
10.60 PLN
Perda média:
-25.47 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-46.57 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-200.56 PLN (1)
Crescimento mensal:
1.62%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
374.34 PLN
Máximo:
475.23 PLN (11.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 PLN)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +105.45 PLN
Pior negociação: -201 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +64.29 PLN
Máxima perda consecutiva: -46.57 PLN

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OrbexGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Skalping  Złoto
Sem comentários
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
