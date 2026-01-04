- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
95 (66.43%)
Negociações com perda:
48 (33.57%)
Melhor negociação:
105.45 PLN
Pior negociação:
-200.56 PLN
Lucro bruto:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Perda bruta:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (64.29 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
169.62 PLN (4)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
90 (62.94%)
Negociações curtas:
53 (37.06%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-1.51 PLN
Lucro médio:
10.60 PLN
Perda média:
-25.47 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-46.57 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-200.56 PLN (1)
Crescimento mensal:
1.62%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
374.34 PLN
Máximo:
475.23 PLN (11.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 PLN)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 PLN)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +105.45 PLN
Pior negociação: -201 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +64.29 PLN
Máxima perda consecutiva: -46.57 PLN
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OrbexGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Skalping Złoto
Sem comentários