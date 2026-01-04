- 成长
交易:
143
盈利交易:
95 (66.43%)
亏损交易:
48 (33.57%)
最好交易:
105.45 PLN
最差交易:
-200.56 PLN
毛利:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
毛利亏损:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
最大连续赢利:
12 (64.29 PLN)
最大连续盈利:
169.62 PLN (4)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
-0.45
长期交易:
90 (62.94%)
短期交易:
53 (37.06%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-1.51 PLN
平均利润:
10.60 PLN
平均损失:
-25.47 PLN
最大连续失误:
5 (-46.57 PLN)
最大连续亏损:
-200.56 PLN (1)
每月增长:
1.62%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
374.34 PLN
最大值:
475.23 PLN (11.59%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 PLN)
净值:
0.00% (0.00 PLN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
