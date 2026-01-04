信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Leon
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0条评论
23
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
143
盈利交易:
95 (66.43%)
亏损交易:
48 (33.57%)
最好交易:
105.45 PLN
最差交易:
-200.56 PLN
毛利:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
毛利亏损:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
最大连续赢利:
12 (64.29 PLN)
最大连续盈利:
169.62 PLN (4)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
-0.45
长期交易:
90 (62.94%)
短期交易:
53 (37.06%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-1.51 PLN
平均利润:
10.60 PLN
平均损失:
-25.47 PLN
最大连续失误:
5 (-46.57 PLN)
最大连续亏损:
-200.56 PLN (1)
每月增长:
1.62%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
374.34 PLN
最大值:
475.23 PLN (11.59%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 PLN)
净值:
0.00% (0.00 PLN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +105.45 PLN
最差交易: -201 PLN
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.29 PLN
最大连续亏损: -46.57 PLN

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OrbexGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Skalping  Złoto
没有评论
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
