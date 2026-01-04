- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
143
Transacciones Rentables:
95 (66.43%)
Transacciones Irrentables:
48 (33.57%)
Mejor transacción:
105.45 PLN
Peor transacción:
-200.56 PLN
Beneficio Bruto:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (64.29 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
169.62 PLN (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
90 (62.94%)
Transacciones Cortas:
53 (37.06%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-1.51 PLN
Beneficio medio:
10.60 PLN
Pérdidas medias:
-25.47 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-46.57 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-200.56 PLN (1)
Crecimiento al mes:
1.62%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
374.34 PLN
Máxima:
475.23 PLN (11.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 PLN)
De fondos:
0.00% (0.00 PLN)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +105.45 PLN
Peor transacción: -201 PLN
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +64.29 PLN
Pérdidas máximas consecutivas: -46.57 PLN
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OrbexGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Skalping Złoto
No hay comentarios