Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0 comentarios
23 semanas
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
143
Transacciones Rentables:
95 (66.43%)
Transacciones Irrentables:
48 (33.57%)
Mejor transacción:
105.45 PLN
Peor transacción:
-200.56 PLN
Beneficio Bruto:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (64.29 PLN)
Beneficio máximo consecutivo:
169.62 PLN (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
90 (62.94%)
Transacciones Cortas:
53 (37.06%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-1.51 PLN
Beneficio medio:
10.60 PLN
Pérdidas medias:
-25.47 PLN
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-46.57 PLN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-200.56 PLN (1)
Crecimiento al mes:
1.62%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
374.34 PLN
Máxima:
475.23 PLN (11.59%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 PLN)
De fondos:
0.00% (0.00 PLN)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OrbexGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Skalping  Złoto
No hay comentarios
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
