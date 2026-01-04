- Wachstum
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
95 (66.43%)
Verlusttrades:
48 (33.57%)
Bester Trade:
105.45 PLN
Schlechtester Trade:
-200.56 PLN
Bruttoprofit:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Bruttoverlust:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (64.29 PLN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
169.62 PLN (4)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
90 (62.94%)
Short-Positionen:
53 (37.06%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.51 PLN
Durchschnittlicher Profit:
10.60 PLN
Durchschnittlicher Verlust:
-25.47 PLN
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-46.57 PLN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-200.56 PLN (1)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
374.34 PLN
Maximaler:
475.23 PLN (11.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 PLN)
Kapital:
0.00% (0.00 PLN)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +105.45 PLN
Schlechtester Trade: -201 PLN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.29 PLN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.57 PLN
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OrbexGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
