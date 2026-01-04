SignaleKategorien
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0 Bewertungen
23 Wochen
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
95 (66.43%)
Verlusttrades:
48 (33.57%)
Bester Trade:
105.45 PLN
Schlechtester Trade:
-200.56 PLN
Bruttoprofit:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Bruttoverlust:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (64.29 PLN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
169.62 PLN (4)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
90 (62.94%)
Short-Positionen:
53 (37.06%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.51 PLN
Durchschnittlicher Profit:
10.60 PLN
Durchschnittlicher Verlust:
-25.47 PLN
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-46.57 PLN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-200.56 PLN (1)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
374.34 PLN
Maximaler:
475.23 PLN (11.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 PLN)
Kapital:
0.00% (0.00 PLN)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +105.45 PLN
Schlechtester Trade: -201 PLN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.29 PLN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.57 PLN

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OrbexGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Skalping  Złoto
Keine Bewertungen
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
