- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
95 (66.43%)
損失トレード:
48 (33.57%)
ベストトレード:
105.45 PLN
最悪のトレード:
-200.56 PLN
総利益:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
総損失:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
最大連続の勝ち:
12 (64.29 PLN)
最大連続利益:
169.62 PLN (4)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
90 (62.94%)
短いトレード:
53 (37.06%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-1.51 PLN
平均利益:
10.60 PLN
平均損失:
-25.47 PLN
最大連続の負け:
5 (-46.57 PLN)
最大連続損失:
-200.56 PLN (1)
月間成長:
1.62%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
374.34 PLN
最大の:
475.23 PLN (11.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 PLN)
エクイティによる:
0.00% (0.00 PLN)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +105.45 PLN
最悪のトレード: -201 PLN
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +64.29 PLN
最大連続損失: -46.57 PLN
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OrbexGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Skalping Złoto
