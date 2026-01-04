シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Leon
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
レビュー0件
23週間
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
95 (66.43%)
損失トレード:
48 (33.57%)
ベストトレード:
105.45 PLN
最悪のトレード:
-200.56 PLN
総利益:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
総損失:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
最大連続の勝ち:
12 (64.29 PLN)
最大連続利益:
169.62 PLN (4)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
90 (62.94%)
短いトレード:
53 (37.06%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-1.51 PLN
平均利益:
10.60 PLN
平均損失:
-25.47 PLN
最大連続の負け:
5 (-46.57 PLN)
最大連続損失:
-200.56 PLN (1)
月間成長:
1.62%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
374.34 PLN
最大の:
475.23 PLN (11.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 PLN)
エクイティによる:
0.00% (0.00 PLN)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +105.45 PLN
最悪のトレード: -201 PLN
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +64.29 PLN
最大連続損失: -46.57 PLN

Skalping  Złoto
レビューなし
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
