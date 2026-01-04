- 자본
- 축소
트레이드:
163
이익 거래:
104 (63.80%)
손실 거래:
59 (36.20%)
최고의 거래:
121.48 PLN
최악의 거래:
-259.90 PLN
총 수익:
1 446.61 PLN (13 037 pips)
총 손실:
-2 194.78 PLN (20 427 pips)
연속 최대 이익:
12 (64.29 PLN)
연속 최대 이익:
189.37 PLN (2)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
2.06%
최대 입금량:
57.84%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
4 분
회복 요인:
-0.83
롱(주식매수):
102 (62.58%)
숏(주식차입매도):
61 (37.42%)
수익 요인:
0.66
기대수익:
-4.59 PLN
평균 이익:
13.91 PLN
평균 손실:
-37.20 PLN
연속 최대 손실:
5 (-46.57 PLN)
연속 최대 손실:
-833.70 PLN (4)
월별 성장률:
-25.14%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
802.58 PLN
최대한의:
903.47 PLN (22.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.31% (475.23 PLN)
자본금별:
32.29% (723.73 PLN)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|156
|EURUSD.
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|-222
|EURUSD.
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|-7.4K
|EURUSD.
|45
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +121.48 PLN
최악의 거래: -260 PLN
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +64.29 PLN
연속 최대 손실: -46.57 PLN
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OrbexGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Skalping Złoto
리뷰 없음
