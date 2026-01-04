СигналыРазделы
Andrzej Michta

Leon

Andrzej Michta
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
0%
OrbexGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
95 (66.43%)
Убыточных трейдов:
48 (33.57%)
Лучший трейд:
105.45 PLN
Худший трейд:
-200.56 PLN
Общая прибыль:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Общий убыток:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (64.29 PLN)
Макс. прибыль в серии:
169.62 PLN (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
90 (62.94%)
Коротких трейдов:
53 (37.06%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.51 PLN
Средняя прибыль:
10.60 PLN
Средний убыток:
-25.47 PLN
Макс. серия проигрышей:
5 (-46.57 PLN)
Макс. убыток в серии:
-200.56 PLN (1)
Прирост в месяц:
1.62%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
374.34 PLN
Максимальная:
475.23 PLN (11.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 PLN)
По эквити:
0.00% (0.00 PLN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 139
EURUSD. 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. -65
EURUSD. 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. -2K
EURUSD. 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +105.45 PLN
Худший трейд: -201 PLN
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +64.29 PLN
Макс. убыток в серии: -46.57 PLN

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OrbexGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Skalping  Złoto
Нет отзывов
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
