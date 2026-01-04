- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
95 (66.43%)
Убыточных трейдов:
48 (33.57%)
Лучший трейд:
105.45 PLN
Худший трейд:
-200.56 PLN
Общая прибыль:
1 006.95 PLN (12 117 pips)
Общий убыток:
-1 222.51 PLN (14 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (64.29 PLN)
Макс. прибыль в серии:
169.62 PLN (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
90 (62.94%)
Коротких трейдов:
53 (37.06%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.51 PLN
Средняя прибыль:
10.60 PLN
Средний убыток:
-25.47 PLN
Макс. серия проигрышей:
5 (-46.57 PLN)
Макс. убыток в серии:
-200.56 PLN (1)
Прирост в месяц:
1.62%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
374.34 PLN
Максимальная:
475.23 PLN (11.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 PLN)
По эквити:
0.00% (0.00 PLN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|139
|EURUSD.
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|-65
|EURUSD.
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|-2K
|EURUSD.
|104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OrbexGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
