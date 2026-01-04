SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Extreme Reversion trading Gold
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

Ming Ying Lee
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
156 (72.89%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (27.10%)
En iyi işlem:
80.24 USD
En kötü işlem:
-133.71 USD
Brüt kâr:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Brüt zarar:
-358.52 USD (35 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (130.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.28 USD (12)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.47
Alış işlemleri:
167 (78.04%)
Satış işlemleri:
47 (21.96%)
Kâr faktörü:
3.04
Beklenen getiri:
3.42 USD
Ortalama kâr:
6.99 USD
Ortalama zarar:
-6.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-10.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.71 USD (1)
Aylık büyüme:
104.57%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
133.71 USD (9.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (133.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.24 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +130.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
İnceleme yok
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
