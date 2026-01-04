SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Extreme Reversion trading Gold
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

Ming Ying Lee
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
156 (72.89%)
Loss Trade:
58 (27.10%)
Best Trade:
80.24 USD
Worst Trade:
-133.71 USD
Profitto lordo:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Perdita lorda:
-358.52 USD (35 221 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (130.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.28 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.47
Long Trade:
167 (78.04%)
Short Trade:
47 (21.96%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
6.99 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-10.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.71 USD (1)
Crescita mensile:
104.57%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
133.71 USD (9.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.30% (133.71 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.24 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +130.28 USD
Massima perdita consecutiva: -10.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
Non ci sono recensioni
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
