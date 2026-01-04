SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Extreme Reversion trading Gold
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

Ming Ying Lee
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
156 (72.89%)
Negociações com perda:
58 (27.10%)
Melhor negociação:
80.24 USD
Pior negociação:
-133.71 USD
Lucro bruto:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Perda bruta:
-358.52 USD (35 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (130.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.28 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.47
Negociações longas:
167 (78.04%)
Negociações curtas:
47 (21.96%)
Fator de lucro:
3.04
Valor esperado:
3.42 USD
Lucro médio:
6.99 USD
Perda média:
-6.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-10.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.71 USD (1)
Crescimento mensal:
104.57%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
133.71 USD (9.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.30% (133.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.24 USD
Pior negociação: -134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +130.28 USD
Máxima perda consecutiva: -10.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
Sem comentários
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar