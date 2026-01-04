- Crescimento
Negociações:
214
Negociações com lucro:
156 (72.89%)
Negociações com perda:
58 (27.10%)
Melhor negociação:
80.24 USD
Pior negociação:
-133.71 USD
Lucro bruto:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Perda bruta:
-358.52 USD (35 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (130.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
130.28 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
97
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.47
Negociações longas:
167 (78.04%)
Negociações curtas:
47 (21.96%)
Fator de lucro:
3.04
Valor esperado:
3.42 USD
Lucro médio:
6.99 USD
Perda média:
-6.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-10.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.71 USD (1)
Crescimento mensal:
104.57%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
133.71 USD (9.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.30% (133.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|732
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.24 USD
Pior negociação: -134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +130.28 USD
Máxima perda consecutiva: -10.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29490
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
