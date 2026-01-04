SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Extreme Reversion trading Gold
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

Ming Ying Lee
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
214
Gewinntrades:
156 (72.89%)
Verlusttrades:
58 (27.10%)
Bester Trade:
80.24 USD
Schlechtester Trade:
-133.71 USD
Bruttoprofit:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Bruttoverlust:
-358.52 USD (35 221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (130.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
130.28 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.47
Long-Positionen:
167 (78.04%)
Short-Positionen:
47 (21.96%)
Profit-Faktor:
3.04
Mathematische Gewinnerwartung:
3.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-10.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.71 USD (1)
Wachstum pro Monat :
104.57%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
133.71 USD (9.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.30% (133.71 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.24 USD
Schlechtester Trade: -134 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +130.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
Keine Bewertungen
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
