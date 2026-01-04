- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
214
Gewinntrades:
156 (72.89%)
Verlusttrades:
58 (27.10%)
Bester Trade:
80.24 USD
Schlechtester Trade:
-133.71 USD
Bruttoprofit:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Bruttoverlust:
-358.52 USD (35 221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (130.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
130.28 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.47
Long-Positionen:
167 (78.04%)
Short-Positionen:
47 (21.96%)
Profit-Faktor:
3.04
Mathematische Gewinnerwartung:
3.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-10.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.71 USD (1)
Wachstum pro Monat :
104.57%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
133.71 USD (9.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.30% (133.71 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|732
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +80.24 USD
Schlechtester Trade: -134 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +130.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29490
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
