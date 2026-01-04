信号部分
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

增长自 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
214
盈利交易:
156 (72.89%)
亏损交易:
58 (27.10%)
最好交易:
80.24 USD
最差交易:
-133.71 USD
毛利:
1 090.48 USD (111 362 pips)
毛利亏损:
-358.52 USD (35 221 pips)
最大连续赢利:
12 (130.28 USD)
最大连续盈利:
130.28 USD (12)
夏普比率:
0.31
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
97
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.47
长期交易:
167 (78.04%)
短期交易:
47 (21.96%)
利润因子:
3.04
预期回报:
3.42 USD
平均利润:
6.99 USD
平均损失:
-6.18 USD
最大连续失误:
9 (-10.15 USD)
最大连续亏损:
-133.71 USD (1)
每月增长:
104.57%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
133.71 USD (9.30%)
相对跌幅:
结余:
9.30% (133.71 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 214
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 732
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 76K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +80.24 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +130.28 USD
最大连续亏损: -10.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 更多...
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
