Señales / MetaTrader 5 / Extreme Reversion trading Gold
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

Ming Ying Lee
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
214
Transacciones Rentables:
156 (72.89%)
Transacciones Irrentables:
58 (27.10%)
Mejor transacción:
80.24 USD
Peor transacción:
-133.71 USD
Beneficio Bruto:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Pérdidas Brutas:
-358.52 USD (35 221 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (130.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
130.28 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.47
Transacciones Largas:
167 (78.04%)
Transacciones Cortas:
47 (21.96%)
Factor de Beneficio:
3.04
Beneficio Esperado:
3.42 USD
Beneficio medio:
6.99 USD
Pérdidas medias:
-6.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-10.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
104.57%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
133.71 USD (9.30%)
Reducción relativa:
De balance:
9.30% (133.71 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
otros 92...
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
No hay comentarios
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
