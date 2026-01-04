- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
214
Transacciones Rentables:
156 (72.89%)
Transacciones Irrentables:
58 (27.10%)
Mejor transacción:
80.24 USD
Peor transacción:
-133.71 USD
Beneficio Bruto:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Pérdidas Brutas:
-358.52 USD (35 221 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (130.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
130.28 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
97
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.47
Transacciones Largas:
167 (78.04%)
Transacciones Cortas:
47 (21.96%)
Factor de Beneficio:
3.04
Beneficio Esperado:
3.42 USD
Beneficio medio:
6.99 USD
Pérdidas medias:
-6.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-10.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.71 USD (1)
Crecimiento al mes:
104.57%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
133.71 USD (9.30%)
Reducción relativa:
De balance:
9.30% (133.71 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|732
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +80.24 USD
Peor transacción: -134 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +130.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29490
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
otros 92...
Trading using Extreme Reversion Trader
