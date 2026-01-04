SignauxSections
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
214
Bénéfice trades:
156 (72.89%)
Perte trades:
58 (27.10%)
Meilleure transaction:
80.24 USD
Pire transaction:
-133.71 USD
Bénéfice brut:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Perte brute:
-358.52 USD (35 221 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (130.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.28 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
97
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.47
Longs trades:
167 (78.04%)
Courts trades:
47 (21.96%)
Facteur de profit:
3.04
Rendement attendu:
3.42 USD
Bénéfice moyen:
6.99 USD
Perte moyenne:
-6.18 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-10.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
104.57%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
133.71 USD (9.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.30% (133.71 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 214
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 732
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.24 USD
Pire transaction: -134 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +130.28 USD
Perte consécutive maximale: -10.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
Aucun avis
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
