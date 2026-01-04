シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Extreme Reversion trading Gold
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

Ming Ying Lee
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
214
利益トレード:
156 (72.89%)
損失トレード:
58 (27.10%)
ベストトレード:
80.24 USD
最悪のトレード:
-133.71 USD
総利益:
1 090.48 USD (111 362 pips)
総損失:
-358.52 USD (35 221 pips)
最大連続の勝ち:
12 (130.28 USD)
最大連続利益:
130.28 USD (12)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
97
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.47
長いトレード:
167 (78.04%)
短いトレード:
47 (21.96%)
プロフィットファクター:
3.04
期待されたペイオフ:
3.42 USD
平均利益:
6.99 USD
平均損失:
-6.18 USD
最大連続の負け:
9 (-10.15 USD)
最大連続損失:
-133.71 USD (1)
月間成長:
104.57%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
133.71 USD (9.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.30% (133.71 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 214
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 76K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +80.24 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +130.28 USD
最大連続損失: -10.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
レビューなし
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録