- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
156 (72.89%)
Убыточных трейдов:
58 (27.10%)
Лучший трейд:
80.24 USD
Худший трейд:
-133.71 USD
Общая прибыль:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Общий убыток:
-358.52 USD (35 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (130.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.28 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.47
Длинных трейдов:
167 (78.04%)
Коротких трейдов:
47 (21.96%)
Профит фактор:
3.04
Мат. ожидание:
3.42 USD
Средняя прибыль:
6.99 USD
Средний убыток:
-6.18 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-10.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.71 USD (1)
Прирост в месяц:
104.57%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
133.71 USD (9.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.30% (133.71 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|732
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|76K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.24 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +130.28 USD
Макс. убыток в серии: -10.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.37 × 35
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29490
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
Нет отзывов