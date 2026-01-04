СигналыРазделы
Ming Ying Lee

Extreme Reversion trading Gold

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 105%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
156 (72.89%)
Убыточных трейдов:
58 (27.10%)
Лучший трейд:
80.24 USD
Худший трейд:
-133.71 USD
Общая прибыль:
1 090.48 USD (111 362 pips)
Общий убыток:
-358.52 USD (35 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (130.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
130.28 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.47
Длинных трейдов:
167 (78.04%)
Коротких трейдов:
47 (21.96%)
Профит фактор:
3.04
Мат. ожидание:
3.42 USD
Средняя прибыль:
6.99 USD
Средний убыток:
-6.18 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-10.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.71 USD (1)
Прирост в месяц:
104.57%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
133.71 USD (9.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.30% (133.71 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 214
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 732
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 76K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.24 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +130.28 USD
Макс. убыток в серии: -10.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsEU-MT5-5
2.37 × 35
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29490
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Trading using Extreme Reversion Trader - https://www.mql5.com/en/market/product/149373
Нет отзывов
2026.01.04 11:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.04 11:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 11:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
