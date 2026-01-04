SinyallerBölümler
Melanio Masion Villanueva

MT4 Copy Trade

Melanio Masion Villanueva
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
246 (94.61%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (5.38%)
En iyi işlem:
12.72 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
404.27 USD (36 056 pips)
Brüt zarar:
-37.04 USD (1 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (149.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.56 USD (55)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.37
Alış işlemleri:
172 (66.15%)
Satış işlemleri:
88 (33.85%)
Kâr faktörü:
10.91
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.07 USD (2)
Aylık büyüme:
240.08%
Yıllık tahmin:
2 912.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.07 USD (4.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.58% (15.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 139
GBPUSD 118
XAUUSD 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 200
GBPUSD 163
XAUUSD 5
ETHUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 14K
XAUUSD 468
ETHUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.72 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +149.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2.5$ per Day is Enough for Me.

Trade wisely and do your own Risk.

Thanks.

İnceleme yok
2026.01.04 11:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
