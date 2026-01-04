- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
246 (94.61%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (5.38%)
En iyi işlem:
12.72 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
404.27 USD (36 056 pips)
Brüt zarar:
-37.04 USD (1 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (149.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.56 USD (55)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
24.37
Alış işlemleri:
172 (66.15%)
Satış işlemleri:
88 (33.85%)
Kâr faktörü:
10.91
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-15.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.07 USD (2)
Aylık büyüme:
240.08%
Yıllık tahmin:
2 912.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.07 USD (4.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.58% (15.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|139
|GBPUSD
|118
|XAUUSD
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|200
|GBPUSD
|163
|XAUUSD
|5
|ETHUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|14K
|XAUUSD
|468
|ETHUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.72 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +149.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
2.5$ per Day is Enough for Me.
Trade wisely and do your own Risk.
Thanks.
İnceleme yok